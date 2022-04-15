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Нападающий Вереса записался в спецназ и патрулирует в Ровно

Премьер-лига
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Михаил Сергийчук оберегает город от потенциальной опасности

Нападающий Вереса записался в спецназ и патрулирует в Ровно

nkveres.com

Новина українською

Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук защищает Украину в войне с российскими захватчиками.

В марте 30-летний футболист записался на обучение к спецназам и уже патрулирует в Ровно, пишет журналист и блогер Дмитрий Поворознюк. Правда, он не указывает в каких именно рядах - ВСУ или Полиции.

Сергийчук является уроженцем Ровенской области. В первой половине сезона он забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи в 18 матчах команды Юрий Вирта.

Ранее мы сообщали о том, что Сергийчук присоединился к теробороне Ровно.

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук война с Россией
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