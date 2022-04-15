Нападающий Вереса записался в спецназ и патрулирует в Ровно

Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук защищает Украину в войне с российскими захватчиками.

В марте 30-летний футболист записался на обучение к спецназам и уже патрулирует в Ровно, пишет журналист и блогер Дмитрий Поворознюк. Правда, он не указывает в каких именно рядах - ВСУ или Полиции.

Сергийчук является уроженцем Ровенской области. В первой половине сезона он забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи в 18 матчах команды Юрий Вирта.

Ранее мы сообщали о том, что Сергийчук присоединился к теробороне Ровно.