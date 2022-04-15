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Нападающий Вереса записался в спецназ и патрулирует в Ровно
Михаил Сергийчук оберегает город от потенциальной опасности
nkveres.com
Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук защищает Украину в войне с российскими захватчиками.
В марте 30-летний футболист записался на обучение к спецназам и уже патрулирует в Ровно, пишет журналист и блогер Дмитрий Поворознюк. Правда, он не указывает в каких именно рядах - ВСУ или Полиции.
Сергийчук является уроженцем Ровенской области. В первой половине сезона он забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи в 18 матчах команды Юрий Вирта.
Ранее мы сообщали о том, что Сергийчук присоединился к теробороне Ровно.
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