Григорчук: Футбольные, профессиональные потери для игроков очень велики

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук рассказал, где находятся его подопечные, а также поделился мнением о влиянии войны на футболистов:

“Нет одного места, где находится команда, потому что так сложилась ситуация. С легионерами, конечно, не могло быть иначе, они разъехались. Хорошо, что большинство наших легионеров сейчас устроены в командах, имеют возможность играть и тренироваться. У других футболистов, думаю, головы примерно такие, как у меня. Я их слышал и понимаю, что каждый думает, прежде всего, о своей семье, о своих детях.

Футбол сейчас точно отошел на второй план. Но думаю, что спортсмены все же находят некую возможность для того, чтобы поддерживать себя в форме, тренироваться индивидуально. Понятно, что футболист многое теряет. Это серьезный удар по спортсменам. Также следует учитывать их психологическое состояние. Футбольные, профессиональные потери для игроков очень велики”, - сказал Григорчук.