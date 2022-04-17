Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук: Футбольные, профессиональные потери для игроков очень велики
На восстановление уйдет много времени
Скриншот: BurBuzz
Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук рассказал, где находятся его подопечные, а также поделился мнением о влиянии войны на футболистов:
“Нет одного места, где находится команда, потому что так сложилась ситуация. С легионерами, конечно, не могло быть иначе, они разъехались. Хорошо, что большинство наших легионеров сейчас устроены в командах, имеют возможность играть и тренироваться. У других футболистов, думаю, головы примерно такие, как у меня. Я их слышал и понимаю, что каждый думает, прежде всего, о своей семье, о своих детях.
Футбол сейчас точно отошел на второй план. Но думаю, что спортсмены все же находят некую возможность для того, чтобы поддерживать себя в форме, тренироваться индивидуально. Понятно, что футболист многое теряет. Это серьезный удар по спортсменам. Также следует учитывать их психологическое состояние. Футбольные, профессиональные потери для игроков очень велики”, - сказал Григорчук.
Отметим, что Роман Григорчук прошлой зимой вернулся в Черноморец в качестве главного тренера после семи лет паузы. Украинский специалист подписал контракт до лета 2024 года, но пока ни одного официального матча с командой после второго пришествия не провел.
Популярное сейчас
- Более 2-х тысяч бронированных машин. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян
- США убеждают союзников направить Украине больше оружия из-за нового наступления россиян
- Насилие и мародерство поощряется командованием армии рф - Генштаб ВСУ
- Динамо отменило игру против Стяуа из-за слов их президента об Азове
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией