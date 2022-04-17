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Григорчук: Футбольные, профессиональные потери для игроков очень велики

Премьер-лига
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На восстановление уйдет много времени

Григорчук: Футбольные, профессиональные потери для игроков очень велики

Скриншот: BurBuzz

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук рассказал, где находятся его подопечные, а также поделился мнением о влиянии войны на футболистов:

“Нет одного места, где находится команда, потому что так сложилась ситуация. С легионерами, конечно, не могло быть иначе, они разъехались. Хорошо, что большинство наших легионеров сейчас устроены в командах, имеют возможность играть и тренироваться. У других футболистов, думаю, головы примерно такие, как у меня. Я их слышал и понимаю, что каждый думает, прежде всего, о своей семье, о своих детях.

Футбол сейчас точно отошел на второй план. Но думаю, что спортсмены все же находят некую возможность для того, чтобы поддерживать себя в форме, тренироваться индивидуально. Понятно, что футболист многое теряет. Это серьезный удар по спортсменам. Также следует учитывать их психологическое состояние. Футбольные, профессиональные потери для игроков очень велики”, - сказал Григорчук.

Отметим, что Роман Григорчук прошлой зимой вернулся в Черноморец в качестве главного тренера после семи лет паузы. Украинский специалист подписал контракт до лета 2024 года, но пока ни одного официального матча с командой после второго пришествия не провел.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) война с Россией
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Источник:
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