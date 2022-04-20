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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Клуж: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

В военное время киевляне только побеждают

Динамо - Клуж: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Благотворительный матч, 20.04.2022
"Динамо" 21:30 "Клуж"

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В статье: Клуж Динамо (Киев)
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