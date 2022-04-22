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Защитник сборной Украины: Мы больше не сыграем против команд из россии
Футболист поддерживает изоляцию российских спортсменов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко уверен, что спортсмены из россии навсегда будут изолированы из мирового сообщества.
"Ночью 24 февраля я услышал взрывы за окном. Мы сразу подскочили. Провели остаток ночи в автомобиле, пока не получили сообщения, что Киев обстреляли. Надо было уезжать.
В 2014 году мне было 17, я как раз вернулся с летних каникул поездом. На следующий день станции почти не было, нас эвакуировали в другой город. Я ходил на Донбасс Арену, когда был подростком, и всегда мечтал сыграть на этом удивительном стадионе. Мы все верим, что когда-нибудь снова будем играть там.
Мы больше не сыграем против команд из россии. Мир должен понять, что это геноцид. Эти люди должны быть изолированы", - заявил Матвиенко.
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