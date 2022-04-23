Функционер Металлиста 1925: Владельцы клуба не настроены ликвидировать клуб

Заместитель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал, будет ли существовать клуб:

“Владельцы клуба и я, в частности, не настроены ликвидировать клуб. Впрочем, надо понимать, что деятельность команды и большинство функций клуба приостановлены. Команда распущена, легионеры уехали в свои страны. Вернутся ли они? Это большой-большой вопрос.

Наши ребята тоже пытаются трудоустроиться, ищут работу. Тренер на связь не выходит. Понимаю, что в ближайшей перспективе ни о каком футболе говорить нет смысла. С некоторыми работниками клуба общаюсь – многие из них занимаются волонтерством, некоторые поступили в ряды ВСУ”, - сказал Стороженко.