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Функционер Металлиста 1925: Владельцы клуба не настроены ликвидировать клуб
Хотя тренер не выходит на связь
metalist1925.com
Заместитель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал, будет ли существовать клуб:
“Владельцы клуба и я, в частности, не настроены ликвидировать клуб. Впрочем, надо понимать, что деятельность команды и большинство функций клуба приостановлены. Команда распущена, легионеры уехали в свои страны. Вернутся ли они? Это большой-большой вопрос.
Наши ребята тоже пытаются трудоустроиться, ищут работу. Тренер на связь не выходит. Понимаю, что в ближайшей перспективе ни о каком футболе говорить нет смысла. С некоторыми работниками клуба общаюсь – многие из них занимаются волонтерством, некоторые поступили в ряды ВСУ”, - сказал Стороженко.
Отметим, что в этом сезоне "Металлист 1925" дебютировал в Украинской Премьер-лиге. За 18 сыгранных матчей харьковчане заработали 19 очков и на момент остановки чемпионата они расположились на 10 месте.
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