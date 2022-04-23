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Функционер Металлиста 1925: Владельцы клуба не настроены ликвидировать клуб

Премьер-лига
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Хотя тренер не выходит на связь

Функционер Металлиста 1925: Владельцы клуба не настроены ликвидировать клуб

metalist1925.com

Новина українською

Заместитель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал, будет ли существовать клуб:

“Владельцы клуба и я, в частности, не настроены ликвидировать клуб. Впрочем, надо понимать, что деятельность команды и большинство функций клуба приостановлены. Команда распущена, легионеры уехали в свои страны. Вернутся ли они? Это большой-большой вопрос.

Наши ребята тоже пытаются трудоустроиться, ищут работу. Тренер на связь не выходит. Понимаю, что в ближайшей перспективе ни о каком футболе говорить нет смысла. С некоторыми работниками клуба общаюсь – многие из них занимаются волонтерством, некоторые поступили в ряды ВСУ”, - сказал Стороженко.

Отметим, что в этом сезоне "Металлист 1925" дебютировал в Украинской Премьер-лиге. За 18 сыгранных матчей харьковчане заработали 19 очков и на момент остановки чемпионата они расположились на 10 месте.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Футбол 24

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