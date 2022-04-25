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В сети появилась новая домашняя форма Шахтера - ФОТО
Джерси выполнена в традиционных цветах
Фото: ФК Шахтер Донецк
В сеть слили домашнюю форму донецкого "Шахтера", в которой "горняки" должны выступать в сезоне 2022/23. Фото появились на известном ресурсе Footy Headlines, который специализируется на инсайдерской информации по формам футбольных клубов и сборных.
Джерси "Шахтера" выполнена в традиционных для клуба оранжево-черных цветах. Отметим, что техническим спонсором донецкого клуба является "Puma", с которым "горняки" подписали 5-ти летний контракт в 2020-м году.
Текущий чемпионат в Украине был приостановление из-за полномасштабного военного вторжения россии на территорию страны. Сейчас "Шахтер" проводит благотворительные матчи в Турции в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Денежные средства, вырученные от матчей передаются Украине и людям, пострадавших от войны.
Фото: Footy Headlines
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