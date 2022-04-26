Немалая сумма. Известно, сколько Шахтер собрал денег за матч с Фенербахче

19 апреля состоялся благотворительный матч "Шахтера" в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. "Горняки" уступили "Фенербахче" со счетом 0:1.

Пресс-служба горняков сообщает, что по итогу контрольного поединка в Стамбуле было собрано 5 миллионов гривен. Эти средства будут переданы украинским гражданам и медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

На первой игре "Шахтера" против "Олимпиакоса" чистый доход составил 102 тысячи евро (3,2 миллиона гривен).

Напомним, следующий матч в рамках благотворительного туре состоится 1 мая против хорватского "Хайдука".