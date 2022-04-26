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Немалая сумма. Известно, сколько Шахтер собрал денег за матч с Фенербахче
Все деньги будут переданы на помощь Украине
Фото: ФК Шахтер Донецк
19 апреля состоялся благотворительный матч "Шахтера" в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. "Горняки" уступили "Фенербахче" со счетом 0:1.
Пресс-служба горняков сообщает, что по итогу контрольного поединка в Стамбуле было собрано 5 миллионов гривен. Эти средства будут переданы украинским гражданам и медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
На первой игре "Шахтера" против "Олимпиакоса" чистый доход составил 102 тысячи евро (3,2 миллиона гривен).
Напомним, следующий матч в рамках благотворительного туре состоится 1 мая против хорватского "Хайдука".
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