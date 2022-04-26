  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Немалая сумма. Известно, сколько Шахтер собрал денег за матч с Фенербахче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Немалая сумма. Известно, сколько Шахтер собрал денег за матч с Фенербахче

Премьер-лига
(1 голосов)

Все деньги будут переданы на помощь Украине

Немалая сумма. Известно, сколько Шахтер собрал денег за матч с Фенербахче

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

19 апреля состоялся благотворительный матч "Шахтера" в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. "Горняки" уступили "Фенербахче" со счетом 0:1.

Пресс-служба горняков сообщает, что по итогу контрольного поединка в Стамбуле было собрано 5 миллионов гривен. Эти средства будут переданы украинским гражданам и медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

На первой игре "Шахтера" против "Олимпиакоса" чистый доход составил 102 тысячи евро (3,2 миллиона гривен).

Напомним, следующий матч в рамках благотворительного туре состоится 1 мая против хорватского "Хайдука".

Читайте такжеСколько еще детей будет убито? Шахтер вышел на благотворительный матч в специальных футболках
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Антальяспор (Анталья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...