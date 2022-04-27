  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Футболист Днепра-1 забил победный гол в Бразилии - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболист Днепра-1 забил победный гол в Бразилии - ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Билл выступает на родине на правах аренды

Футболист Днепра-1 забил победный гол в Бразилии - ВИДЕО

Фото: sportclubdorecife

Новина українською

Вингер "Днепра-1" Билл, до конца сезона на правах аренды выступающий за "Спорт Ресифи", забил гол в составе бразильского клуба. Случилось это в матче 4-го тура второго по силе дивизиона Бразилии с "Итуано" (1:0).

22-летний бразилец вышел на замену на 70-й минуте и уже на 80-й отметился забитым мячом. Это был единственный и победный гол в этом поединке.

За новую команду Билл успел уже сыграть 5 матчей.

Читайте такжеПатрик с концами уехал на родину, Днепр-1 отпустил восьмерых. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спорт (Ресифи) СК Днепр-1 Билл
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде