Футболист Днепра-1 забил победный гол в Бразилии - ВИДЕО

Вингер "Днепра-1" Билл, до конца сезона на правах аренды выступающий за "Спорт Ресифи", забил гол в составе бразильского клуба. Случилось это в матче 4-го тура второго по силе дивизиона Бразилии с "Итуано" (1:0).

22-летний бразилец вышел на замену на 70-й минуте и уже на 80-й отметился забитым мячом. Это был единственный и победный гол в этом поединке.

За новую команду Билл успел уже сыграть 5 матчей.

BIIIIIIIIIIIIIIIILL pic.twitter.com/WWldP5b2Ez — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 26, 2022

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