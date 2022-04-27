"Каждый мальчик мечтает надеть форму такого клуба". Воспитанник Динамо - об игре за Боруссию

Воспитанник киевского "Динамо", защитник Алан Аусси, прокомментировал вчерашний благотворительный матч киевлян против "Боруссии". Алан сыграл в составе дортмундцев.

"Конечно, у меня самые крутые впечатления от матча. Думаю, каждый маленький мальчик мечтает однажды надеть джерси такого большого клуба на таком стадионе, да еще и в игре против клуба, за который он выступал до этого. Это большой момент для меня, для моей семьи. Я очень счастлив.

Моим друзьям на фронте сейчас очень тяжело. Я каждый день с ними на связи, спрашиваю у них, есть ли у них вода, еда, все ли у них хорошо. Конечно, я о них беспокоюсь, ведь это мои лучшие друзья. Еще недавно была совсем другая жизнь, гораздо лучшая. Я верю, что таких людей как мои друзья очень много, и они спасут нашу страну", - цитирует Алана сайт киевлян.