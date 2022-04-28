Караваев: Нам придают сил ВСУ, наши волонтеры, защищающие нашу страну

Защитник киевского "Динамо" Киев Александр Караваев поделился впечатлениями от благотворительного матча с "Боруссией" Дортмунд (3:2).

"Нам придают сил ВСУ, наши волонтеры, защищающие нашу страну. Когда мы заходим в интернет, читаем новости, конечно, каждый день мы ждем, что наступит мир. Но когда мы видим, что наши воины так мужественно защищают нашу страну и борются за каждый клочок нашей земли, это придает нам сил.

Если они это могут, значит, нам будет еще легче делать свое дело, потому что мы знаем, что у нашего народа есть такая сила, такая мощь", - сказал Караваев.