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Нуриев: Все зависит от ситуации в Украине - подумываю остаться в Азербайджане
Пока нет уверенности в своем будущем
Фото: ФК Колос
Перешедший сегодня в "Сумгайыт" Анатолий Нуриев прокомментировал смену коллектива, а также поделился мыслями о будущем.
"Было тяжело. Но с каждой минутой чувствовал себя все лучше и лучше. Физически пока не готов. Два месяца без футбола бесследно пройти не могли. Думаю, со временем наберу форму.
Меня хорошо приняли. Некоторых игроков я знаю еще с национальной команды, а Андрея Поповича – с чемпионата Украины. Думаю, с адаптацией никаких проблем не будет. Я уже видел один матч команды с "Зире". Уверен, что приехал в хорошую команду.
Мое будущее? Все зависит от ситуации в Украине. Я бы хотел вернуться туда, если все будет хорошо. Надо думать. Подумываю остаться в Азербайджане", - заявил Нуриев.
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