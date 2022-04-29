Нуриев: Все зависит от ситуации в Украине - подумываю остаться в Азербайджане

Перешедший сегодня в "Сумгайыт" Анатолий Нуриев прокомментировал смену коллектива, а также поделился мыслями о будущем.

"Было тяжело. Но с каждой минутой чувствовал себя все лучше и лучше. Физически пока не готов. Два месяца без футбола бесследно пройти не могли. Думаю, со временем наберу форму.

Меня хорошо приняли. Некоторых игроков я знаю еще с национальной команды, а Андрея Поповича – с чемпионата Украины. Думаю, с адаптацией никаких проблем не будет. Я уже видел один матч команды с "Зире". Уверен, что приехал в хорошую команду.

Мое будущее? Все зависит от ситуации в Украине. Я бы хотел вернуться туда, если все будет хорошо. Надо думать. Подумываю остаться в Азербайджане", - заявил Нуриев.