  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нуриев: Все зависит от ситуации в Украине - подумываю остаться в Азербайджане
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нуриев: Все зависит от ситуации в Украине - подумываю остаться в Азербайджане

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока нет уверенности в своем будущем

Нуриев: Все зависит от ситуации в Украине - подумываю остаться в Азербайджане

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

Перешедший сегодня в "Сумгайыт" Анатолий Нуриев прокомментировал смену коллектива, а также поделился мыслями о будущем.

"Было тяжело. Но с каждой минутой чувствовал себя все лучше и лучше. Физически пока не готов. Два месяца без футбола бесследно пройти не могли. Думаю, со временем наберу форму.

Меня хорошо приняли. Некоторых игроков я знаю еще с национальной команды, а Андрея Поповича – с чемпионата Украины. Думаю, с адаптацией никаких проблем не будет. Я уже видел один матч команды с "Зире". Уверен, что приехал в хорошую команду.

Мое будущее? Все зависит от ситуации в Украине. Я бы хотел вернуться туда, если все будет хорошо. Надо думать. Подумываю остаться в Азербайджане", - заявил Нуриев.

Читайте такжеОдин из самых дорогих игроков Колоса перебрался в Азербайджан
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анатолий Нуриев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Azerisport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде