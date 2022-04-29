  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один из самых дорогих игроков Колоса перебрался в Азербайджан
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из самых дорогих игроков Колоса перебрался в Азербайджан

Премьер-лига
(1 голосов)

Нашел себе новый клуб

Один из самых дорогих игроков Колоса перебрался в Азербайджан

UA-Футбол
Новина українською

Очередной футболист покинул украинский чемпионат из-за войны, организованной рф на территории Украины.

По данным Azerisport, полузащитник Анатолий Нуриев перебрался в азербайджанский клуб "Сумгайыта". Детали сделки остаются неизвестными, однако сам футболист уже тренируется с новой командой.

Нуриев перебрался в "Колос" летом 2021-го года. После нескольких неплохих лет в "Минае", в Ковалевке дела у него пошли не так резво - один гол и одна голевая в 16-ти играх.

Читайте такжеНуриев: Хочется в Колосе не упасть в грязь лицом

Стоит отдельно отметить, что Нуриев - игрок сборной Азербайджана. Полтора года назад он принял их гражданство.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Анатолий Нуриев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Azerisport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде