Один из самых дорогих игроков Колоса перебрался в Азербайджан

Очередной футболист покинул украинский чемпионат из-за войны, организованной рф на территории Украины.

По данным Azerisport, полузащитник Анатолий Нуриев перебрался в азербайджанский клуб "Сумгайыта". Детали сделки остаются неизвестными, однако сам футболист уже тренируется с новой командой.

Нуриев перебрался в "Колос" летом 2021-го года. После нескольких неплохих лет в "Минае", в Ковалевке дела у него пошли не так резво - один гол и одна голевая в 16-ти играх.

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Стоит отдельно отметить, что Нуриев - игрок сборной Азербайджана. Полтора года назад он принял их гражданство.