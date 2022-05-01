  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Корниенко: Эти два месяца было максимально не до футбола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Корниенко: Эти два месяца было максимально не до футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Все были заняты другим

Корниенко: Эти два месяца было максимально не до футбола

shakhtar.com

Новина українською

Левый защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал физическое состояние футболистов сейчас:

“Все должны прекрасно понимать, что физическое состояние не будет таким, как было до войны. Потому что мы многое пропустили. Могу сказать, что когда у меня было время, я выходил и играл в футбол с ребятами, но его фактически не было. Старался по максимуму поддерживать форму, но все должны понять, что эти два месяца было максимально не до футбола”, - сказал Корниенко.

Отметим, что Виктор пропустил стартовый период благотворительных матчей "Шахтера" и всего четыре дня назад присоединился к команде. Раньше он занимался волонтерской деятельностью. Добавим, что Корниенко был вызван в ряды национальной сборной Украины на следующий международный сбор.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шахтер (Донецк) война с Россией Виктор Корниенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде