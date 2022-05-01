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Корниенко: Эти два месяца было максимально не до футбола
Все были заняты другим
shakhtar.com
Левый защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал физическое состояние футболистов сейчас:
“Все должны прекрасно понимать, что физическое состояние не будет таким, как было до войны. Потому что мы многое пропустили. Могу сказать, что когда у меня было время, я выходил и играл в футбол с ребятами, но его фактически не было. Старался по максимуму поддерживать форму, но все должны понять, что эти два месяца было максимально не до футбола”, - сказал Корниенко.
Отметим, что Виктор пропустил стартовый период благотворительных матчей "Шахтера" и всего четыре дня назад присоединился к команде. Раньше он занимался волонтерской деятельностью. Добавим, что Корниенко был вызван в ряды национальной сборной Украины на следующий международный сбор.
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