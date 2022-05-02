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Представитель Шахтера: Бразильцы не получают зарплату в нашем клубе

Премьер-лига
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В донецком клубе прояснили ситуацию по контрактам легионеров

Представитель Шахтера: Бразильцы не получают зарплату в нашем клубе

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов рассказал, выплачивает ли клуб зарплаты бразильским легионерам, которые находятся на контракте у "горняков".

Правда ли, что бразильские легионеры "Шахтера" продолжают ежемесячно получать зарплату?

– Нет, эта информация не соответствует действительности. Бразильские футболисты "Шахтера" не получают зарплату в нашем клубе. Их контракты приостановлены до 30 июня 2022 года директивой ФИФА.

Что, в таком случае, имел в виду Николини?

– Он говорил о тех футболистах, которые находятся в аренде в других клубах. Но в этом случае, зарплату выплачивает не "Шахтер", а клуб, с которым подписано соглашение об аренде, – сказал Свиридов.

Ранее помощник директора по футболу "Шахтера" Карло Николини утверждал, что бразильские легионеры получают зарплату.

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В статье: Шахтер (Донецк) Юрий Свиридов
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Источник:
Fanday

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