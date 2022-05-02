Представитель Шахтера: Бразильцы не получают зарплату в нашем клубе

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов рассказал, выплачивает ли клуб зарплаты бразильским легионерам, которые находятся на контракте у "горняков".

– Правда ли, что бразильские легионеры "Шахтера" продолжают ежемесячно получать зарплату?

– Нет, эта информация не соответствует действительности. Бразильские футболисты "Шахтера" не получают зарплату в нашем клубе. Их контракты приостановлены до 30 июня 2022 года директивой ФИФА.

– Что, в таком случае, имел в виду Николини?

– Он говорил о тех футболистах, которые находятся в аренде в других клубах. Но в этом случае, зарплату выплачивает не "Шахтер", а клуб, с которым подписано соглашение об аренде, – сказал Свиридов.

Ранее помощник директора по футболу "Шахтера" Карло Николини утверждал, что бразильские легионеры получают зарплату.