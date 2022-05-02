СМИ: Руководители УПЛ на этой неделе обсудят формат следующего сезона

На этой неделе представители руководства клубов украинской Премьер-лиги соберутся во Львове для обсуждения возможного формата следующего розыгрыша чемпионата. Об этом сообщает Tribuna.

Один из вариантов для обсуждения – проведение сезона 2022/23 на Западе Украины, где в настоящее время не ведутся активные боевые действия.

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