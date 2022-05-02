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СМИ: Руководители УПЛ на этой неделе обсудят формат следующего сезона

Премьер-лига
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СМИ: Руководители УПЛ на этой неделе обсудят формат следующего сезона

upl.ua

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе представители руководства клубов украинской Премьер-лиги соберутся во Львове для обсуждения возможного формата следующего розыгрыша чемпионата. Об этом сообщает Tribuna.

Один из вариантов для обсуждения – проведение сезона 2022/23 на Западе Украины, где в настоящее время не ведутся активные боевые действия.

Читайте такжеКлубы УПЛ следующий сезон могут начать в разных чемпионатах

Напомним, что текущий сезон был завершен досрочно из-за войны. Исполком УАФ это решение официально утвердил.

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В статье: УПЛ
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Источник:
Tribuna

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