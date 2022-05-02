Премьер-лига
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СМИ: Руководители УПЛ на этой неделе обсудят формат следующего сезона
Названо место встречи
upl.ua
На этой неделе представители руководства клубов украинской Премьер-лиги соберутся во Львове для обсуждения возможного формата следующего розыгрыша чемпионата. Об этом сообщает Tribuna.
Один из вариантов для обсуждения – проведение сезона 2022/23 на Западе Украины, где в настоящее время не ведутся активные боевые действия.
Напомним, что текущий сезон был завершен досрочно из-за войны. Исполком УАФ это решение
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Источник:Tribuna
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