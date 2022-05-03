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Степаненко: Де Дзерби на 50 процентов уже попрощался с Шахтером

Премьер-лига
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Украинец - о вероятном уходе из команды ее главного тренера

Степаненко: Де Дзерби на 50 процентов уже попрощался с Шахтером

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал об атмосфере в команде перед тем, как отправиться в расположение сборной Украины.

"Было эмоциональное прощание. Всё зависит от многих факторов. Можно сказать, что Де Дзерби вместе с помощниками на 50 процентов уже попрощался с командой, ведь прогнозировать события дальше никто не может. Они сделали все, что могли и помогли команде в тяжелое время. Конечно, мы надеемся, что в будущем будет и чемпионат, и Лига чемпионов, а Роберто будет вместе с командой.

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Мы играли благотворительные поединки, чтобы принести немного радости выехавшим из Украины, а люди, находящиеся в стране, смогли посмотреть футбол по телевизору и отвлечься от всех событий. Нужно было собрать деньги, чтобы оказать гуманитарную помощь нашим людям, также важно подготовиться к национальной сборной.

Честно говоря, тяжело играть такие матчи – настроение совсем не то. О футболе, как и результате, практически никто не думает. Это было больше о помощи людям и себе, чтобы хотя бы в каких-то кондициях приехать в расположение сборной", - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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