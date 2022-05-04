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Защитник Александрии будет тренироваться в клубе второй Бундеслиги

Премьер-лига
(1 голосов)

До конца сезона

Защитник Александрии будет тренироваться в клубе второй Бундеслиги

Фото: holstein-kiel.de

Новина українською

Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко решил не тратить время впустую и продолжить тренировки в другом клубе.

27-летний украинец до конца сезона будет поддерживать форму с "Хольштайном" из Киля, который выступает во второй Бундеслиги.

На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину Мирошниченко вместе с семьей выехал в Германию, сообщает пресс-служба клуба. Отец футболиста в настоящее время находится в больнице в Гамбурге.

Мирошниченко обратился к руководству "Хольштайна" с просьбой позволить ему тренироваться с командой, на что получил согласие.

"Я в восторге от того, как выглядит тренировочная база и какая здесь атмосфера. Меня встретили очень дружелюбно, и я благодарен, что смогу принять участие в тренировках", — сказал Мирошниченко.

На данный момент "Хольштайн Киль" занимает 9-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

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В статье: ФК Александрия Денис Мирошниченко Хольштайн (Киль)
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Источник:
holstein-kiel.de

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