Защитник Александрии будет тренироваться в клубе второй Бундеслиги

Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко решил не тратить время впустую и продолжить тренировки в другом клубе.

27-летний украинец до конца сезона будет поддерживать форму с "Хольштайном" из Киля, который выступает во второй Бундеслиги.

На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину Мирошниченко вместе с семьей выехал в Германию, сообщает пресс-служба клуба. Отец футболиста в настоящее время находится в больнице в Гамбурге.

Мирошниченко обратился к руководству "Хольштайна" с просьбой позволить ему тренироваться с командой, на что получил согласие.

"Я в восторге от того, как выглядит тренировочная база и какая здесь атмосфера. Меня встретили очень дружелюбно, и я благодарен, что смогу принять участие в тренировках", — сказал Мирошниченко.

На данный момент "Хольштайн Киль" занимает 9-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.