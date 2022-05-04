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Защитник Александрии будет тренироваться в клубе второй Бундеслиги
До конца сезона
Фото: holstein-kiel.de
Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко решил не тратить время впустую и продолжить тренировки в другом клубе.
27-летний украинец до конца сезона будет поддерживать форму с "Хольштайном" из Киля, который выступает во второй Бундеслиги.
На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину Мирошниченко вместе с семьей выехал в Германию, сообщает пресс-служба клуба. Отец футболиста в настоящее время находится в больнице в Гамбурге.
Мирошниченко обратился к руководству "Хольштайна" с просьбой позволить ему тренироваться с командой, на что получил согласие.
"Я в восторге от того, как выглядит тренировочная база и какая здесь атмосфера. Меня встретили очень дружелюбно, и я благодарен, что смогу принять участие в тренировках", — сказал Мирошниченко.
На данный момент "Хольштайн Киль" занимает 9-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.
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