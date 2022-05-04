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Конопля: У меня остались родители в Киеве, а у жены – под Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "Шахтера" постоянно на телефоне

Конопля: У меня остались родители в Киеве, а у жены – под Мариуполем

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал итоги первых дней подготовки в лагере национальной сборной Украины.

"К тому, что у нас двухразовые тренировки, мы готовы. Нам нужно набирать форму. Я себя чувствую хорошо. Мы в "Шахтере" сыграли пару матчей, так что в принципе втянулись. Но все равно есть еще куда расти.

Я постоянно на телефоне, постоянно смотрю новости. У меня остались родители в Киеве, а у моей жены – под Мариуполем. Так что даже на связь не всегда удается выйти. Всегда с нетерпением жду от них звонка.

Мы работаем для того, чтобы подарить людям положительные эмоции. Будем стараться, будем "пыхтеть" для того, чтобы добиться результата для нашей страны", – сказал Конопля.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
УАФ

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