Конопля: У меня остались родители в Киеве, а у жены – под Мариуполем

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал итоги первых дней подготовки в лагере национальной сборной Украины.

"К тому, что у нас двухразовые тренировки, мы готовы. Нам нужно набирать форму. Я себя чувствую хорошо. Мы в "Шахтере" сыграли пару матчей, так что в принципе втянулись. Но все равно есть еще куда расти.

Я постоянно на телефоне, постоянно смотрю новости. У меня остались родители в Киеве, а у моей жены – под Мариуполем. Так что даже на связь не всегда удается выйти. Всегда с нетерпением жду от них звонка.

Мы работаем для того, чтобы подарить людям положительные эмоции. Будем стараться, будем "пыхтеть" для того, чтобы добиться результата для нашей страны", – сказал Конопля.