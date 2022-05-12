  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Это полное неуважение". Экс-легионер Динамо обвинил киевский клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это полное неуважение". Экс-легионер Динамо обвинил киевский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Помните такого футболиста?

"Это полное неуважение". Экс-легионер Динамо обвинил киевский клуб

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-центрбек "Динамо", а ныне футболист "Бока Хуниорс" Карлос Самбрано вспомнил о своём пребывании в украинском клубе.

"Моя карьера в "Динамо" складывалась несколько странно. Я перешел в клуб с очень серьезным контрактом, а главный тренер (тогда "Динамо" возглавлял Александр Хацкевич - прим.) со мной не разговаривал, видимо, он меня не просил, а руководители хотели подписать. Меня вообще не брали в расчет, несмотря на то, что я играл в Швейцарии, но все равно тренер не хотел рассчитывать на меня. Думаю, он был бы более искренним, если бы сказал мне, что не планирует на меня рассчитывать и все, но он ни разу не поговорил со мной ни о чем.

Я провел шесть месяцев в растерянности (ничего не делая), как говорится. Представьте, что мне сказали приехать на тренировку в то время, когда там никого не было! Это полное неуважение. Они хотели, чтобы мне это надоело и я заговорил о разрыве контракта по своей воле, потому что у меня был дорогой контракт. Если бы мне сказали прямо, я бы нормально к этому отнесся.

В любом случае, я остался верен своим принципам, я никогда не проявлял неуважения к кому-то, я ходил на тренировки, а мой агент посоветовал мне записывать себя на видео на объектах, чтобы у меня были доказательства на случай, если они захотят сказать, что я никогда не появлялся в команде. В итоге он фотографировал меня как глупого мальчишку, чтобы доказать, что я посещал тренировки в момент, когда на них никого не было. Но доказательства нужно было иметь.

В конце концов, они выполнили свою задачу. "Динамо" не хотело расторгать со мной контракт, потому что они были должны мне много денег. Мне пришлось отказаться и забыть про серьезную сумму, чтобы я мог подписать контракт с "Бока Хуниорс", - рассказал Самбрано.

32-летний перуанец ни разу не сыграл за первую команду "Динамо". 31 декабря 2020 года он покинул столичный клуб и перешел в "Бок Хуниорс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Динамо (Киев) Карлос Самбрано
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Libero

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде