"Это полное неуважение". Экс-легионер Динамо обвинил киевский клуб

Экс-центрбек "Динамо", а ныне футболист "Бока Хуниорс" Карлос Самбрано вспомнил о своём пребывании в украинском клубе.

"Моя карьера в "Динамо" складывалась несколько странно. Я перешел в клуб с очень серьезным контрактом, а главный тренер (тогда "Динамо" возглавлял Александр Хацкевич - прим.) со мной не разговаривал, видимо, он меня не просил, а руководители хотели подписать. Меня вообще не брали в расчет, несмотря на то, что я играл в Швейцарии, но все равно тренер не хотел рассчитывать на меня. Думаю, он был бы более искренним, если бы сказал мне, что не планирует на меня рассчитывать и все, но он ни разу не поговорил со мной ни о чем.

Я провел шесть месяцев в растерянности (ничего не делая), как говорится. Представьте, что мне сказали приехать на тренировку в то время, когда там никого не было! Это полное неуважение. Они хотели, чтобы мне это надоело и я заговорил о разрыве контракта по своей воле, потому что у меня был дорогой контракт. Если бы мне сказали прямо, я бы нормально к этому отнесся.

В любом случае, я остался верен своим принципам, я никогда не проявлял неуважения к кому-то, я ходил на тренировки, а мой агент посоветовал мне записывать себя на видео на объектах, чтобы у меня были доказательства на случай, если они захотят сказать, что я никогда не появлялся в команде. В итоге он фотографировал меня как глупого мальчишку, чтобы доказать, что я посещал тренировки в момент, когда на них никого не было. Но доказательства нужно было иметь.

В конце концов, они выполнили свою задачу. "Динамо" не хотело расторгать со мной контракт, потому что они были должны мне много денег. Мне пришлось отказаться и забыть про серьезную сумму, чтобы я мог подписать контракт с "Бока Хуниорс", - рассказал Самбрано.