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Богданов: Давайте сначала освободим страну от орков, а потом будем думать о футболе

Премьер-лига
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Не видит в этом смысла прямо сейчас

Богданов: Давайте сначала освободим страну от орков, а потом будем думать о футболе

Фото: instagram.com/andreybecks

Новина українською

Украинский полузащитник Андрей Богданов прокомментировал, нужно ли восстанавливать чемпионат Украины прямо сейчас:

“Лично мое мнение: это нецелесообразно – играть в футбол во время военного положения где-то на западе. Давайте сначала освободим страну от орков, а потом будем думать о футболе. Потому что мирные люди гибнут, города рушатся. Как мы играть в футбол, а людям морально держаться и беречь себя.

Война затягивается, но главное – победа. Надо идти к ней и верить. Футбол и все остальное потом. Сейчас нужно собраться и работать на победу страны, чтобы она осталась целой и сохранила города. Без Донецка, Мариуполя, Харькова, какой футбол? Тернополь, Черновцы? Я не вижу смысла. Я вижу смысл только играть в всех городах, которые принадлежат Украине.

Я хочу играть в футбол и свою жизнь связывать с футболом. А эта ситуация – это зов сердца и помощь стране”, - сказал Богданов.

Отметим, что Андрей с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ТРО для защиты Украины от российский захватчиков.

Также напомним, что все украинские чемпионаты официально завершены, а победителей решили не определять. Финальное положение команд в таблице повлияло только на квалификацию в еврокубках.

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В статье: Андрей Богданов война с Россией
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Источник:
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