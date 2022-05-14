Богданов: Давайте сначала освободим страну от орков, а потом будем думать о футболе

Украинский полузащитник Андрей Богданов прокомментировал, нужно ли восстанавливать чемпионат Украины прямо сейчас:

“Лично мое мнение: это нецелесообразно – играть в футбол во время военного положения где-то на западе. Давайте сначала освободим страну от орков, а потом будем думать о футболе. Потому что мирные люди гибнут, города рушатся. Как мы играть в футбол, а людям морально держаться и беречь себя.

Война затягивается, но главное – победа. Надо идти к ней и верить. Футбол и все остальное потом. Сейчас нужно собраться и работать на победу страны, чтобы она осталась целой и сохранила города. Без Донецка, Мариуполя, Харькова, какой футбол? Тернополь, Черновцы? Я не вижу смысла. Я вижу смысл только играть в всех городах, которые принадлежат Украине.

Я хочу играть в футбол и свою жизнь связывать с футболом. А эта ситуация – это зов сердца и помощь стране”, - сказал Богданов.