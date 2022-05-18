  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. оккупанты пытаются украсть клубные автобусы Мариуполя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

оккупанты пытаются украсть клубные автобусы Мариуполя

Премьер-лига
(1 голосов)

Мародерство россиян во всей красе

оккупанты пытаются украсть клубные автобусы Мариуполя

Фото: Facebook

Новина українською

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал об очередном ущербе российской армии во временно захваченном городе.

"Друзья, я только что получил информацию из оккупированного Мариуполя – у нас "отжимают" клубные автобусы. На территорию нашего гаражного комплекса зашли какие-то люди и, ссылаясь на приказ так называемого "мэра" Мариуполя, пытаются забрать оттуда всю нашу клубную технику.

Выйдет ли это у них? Даже не знаю, настолько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" не имеет к этому никакого отношения!", – написал Санин в своем Facebook.

Читайте такжеВице-президент Мариуполя: До 24-го февраля у нас было все - чувствовали, что стоим на пороге чего-то особенного

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде