оккупанты пытаются украсть клубные автобусы Мариуполя

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал об очередном ущербе российской армии во временно захваченном городе.

"Друзья, я только что получил информацию из оккупированного Мариуполя – у нас "отжимают" клубные автобусы. На территорию нашего гаражного комплекса зашли какие-то люди и, ссылаясь на приказ так называемого "мэра" Мариуполя, пытаются забрать оттуда всю нашу клубную технику.

Выйдет ли это у них? Даже не знаю, настолько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" не имеет к этому никакого отношения!", – написал Санин в своем Facebook.