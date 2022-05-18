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оккупанты пытаются украсть клубные автобусы Мариуполя
Мародерство россиян во всей красе
Фото: Facebook
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал об очередном ущербе российской армии во временно захваченном городе.
"Друзья, я только что получил информацию из оккупированного Мариуполя – у нас "отжимают" клубные автобусы. На территорию нашего гаражного комплекса зашли какие-то люди и, ссылаясь на приказ так называемого "мэра" Мариуполя, пытаются забрать оттуда всю нашу клубную технику.
Выйдет ли это у них? Даже не знаю, настолько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" не имеет к этому никакого отношения!", – написал Санин в своем Facebook.
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