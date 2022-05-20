Цыганык: Был вариант при котором Шахтер собирался помочь Мариуполю, но сейчас разговоров нет

Журналист и ведущий Игорь Цыганык рассказал о возможных перспективах двух клубов УПЛ – "Мариуполя" и "Десны".

"Был вариант, при котором "Шахтер" собирался существенно подставить плечо "Мариуполю". Как я понимаю, они из тех денег, которые собирались заработать на премиальных от ЛЧ, были готовы профинансировать "Мариуполь". Но, похоже, сейчас разговоров уже нет. И часть эти деньги, заработанные в Лиге чемпионов, будут направлены в фонд для того, чтобы организовать чемпионат на следующий сезон.

"Десна"? Я думаю, что "Десна" в следующем сезоне не будет играть… Вот именно "Десна" в следующем сезоне не будет играть. Что будет дальше? Надо смотреть. Нужно понимать, а как клубы смогут вернуться? Ни "Десна", ни "Мариуполь" не вылетели по спортивному принципу, они пропали из-за форс-мажорных обстоятельств – началась война, разбили стадион там и там. Здесь нужно продумать механизм, как они вернутся в элиту.

Они берут паузу и через сезон им разрешат играть в УПЛ? Должны ли они начинать сначала? Этот вопрос следует обсуждать. Сейчас, на данном этапе, как я понимаю, "Десна" не готовится к возобновлению чемпионата. Возможно, что-нибудь изменится. Дай Бог, чтобы в ближайшее время появились положительные новости из черниговского клуба, чтобы эта команда могла сохраниться", - заявил Цыганык.