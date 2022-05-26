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Палкин: Надеемся, что Шахтер начнет подготовительный процесс с конца июня
Горняки сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин во время встречи с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом обсудили дальнейшие возможные варианты благотворительной помощи.
"Хотел бы поблагодарить Министерство молодежи и спорта в лице Вадима Гутцайта, которое разрешило нам провести этот тур. Для нас очень важно помогать Украине, помогать армии, помогать беженцам и всем пострадавшим от войны. Мы хотим продолжать этот путь. Это важно и с финансовой точки зрения, в плане сбора средств для поддержки Украины, и с имиджевой стороны. Наша задача – показать всей Европе, всему миру то, что происходит на этой войне, что творят российские солдаты. Это один из важных аспектов, который мы сегодня пытаемся донести. И, я надеюсь, мы продолжим это делать.
Все игры, которые мы будем проводить в будущем, независимо от того, товарищеские это матчи или официальные поединки Лиги чемпионов, – они все будут направлены на поддержку Украины: и в имиджевом плане, и с точки зрения сбора средств. Естественно, мы должны подготовиться к Лиге чемпионов, и подготовка будет идти именно в русле таких благотворительных матчей. Надеемся, что начнем подготовительный процесс с конца июня, в июле и августе будем проводить эти матчи и заниматься своей работой. Каждый сегодня должен делать вклад для победы нашей страны. Если мы можем принести пользу, то должны это делать.Читайте такжеШахтер в третьей корзине. Известны 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23
Мы беседовали по поводу продолжения чемпионата. Считаю, это важный аспект: и с точки зрения сохранения национальной сборной, и с точки зрения сохранения чемпионата Украины. Эти факторы важны, потому что, как я и сказал, это несет финансовую поддержку нашей стране и один из главных аспектов – имиджевый. Мы должны показать, что Украина продолжает играть чемпионат, Украина продолжает бороться, Украина продолжает побеждать. И это мы должны демонстрировать всему миру", - цитирует Палкина пресс-служба "Шахтера".
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