Палкин: Надеемся, что Шахтер начнет подготовительный процесс с конца июня

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин во время встречи с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом обсудили дальнейшие возможные варианты благотворительной помощи.

"Хотел бы поблагодарить Министерство молодежи и спорта в лице Вадима Гутцайта, которое разрешило нам провести этот тур. Для нас очень важно помогать Украине, помогать армии, помогать беженцам и всем пострадавшим от войны. Мы хотим продолжать этот путь. Это важно и с финансовой точки зрения, в плане сбора средств для поддержки Украины, и с имиджевой стороны. Наша задача – показать всей Европе, всему миру то, что происходит на этой войне, что творят российские солдаты. Это один из важных аспектов, который мы сегодня пытаемся донести. И, я надеюсь, мы продолжим это делать.

Все игры, которые мы будем проводить в будущем, независимо от того, товарищеские это матчи или официальные поединки Лиги чемпионов, – они все будут направлены на поддержку Украины: и в имиджевом плане, и с точки зрения сбора средств. Естественно, мы должны подготовиться к Лиге чемпионов, и подготовка будет идти именно в русле таких благотворительных матчей. Надеемся, что начнем подготовительный процесс с конца июня, в июле и августе будем проводить эти матчи и заниматься своей работой. Каждый сегодня должен делать вклад для победы нашей страны. Если мы можем принести пользу, то должны это делать.

Мы беседовали по поводу продолжения чемпионата. Считаю, это важный аспект: и с точки зрения сохранения национальной сборной, и с точки зрения сохранения чемпионата Украины. Эти факторы важны, потому что, как я и сказал, это несет финансовую поддержку нашей стране и один из главных аспектов – имиджевый. Мы должны показать, что Украина продолжает играть чемпионат, Украина продолжает бороться, Украина продолжает побеждать. И это мы должны демонстрировать всему миру", - цитирует Палкина пресс-служба "Шахтера".