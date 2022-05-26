Почетный президент "Черноморец" и экс-нардеп от "Партии Регионов" Леонид Климов планировал стать гауляйтером Одессы в случае свержения украинской власти российскими войсками.

По информации журналист Сергея Иванова (ведущий проекта ISLND TV), незадолго до вторжения рф, которое случилось 24-го февраля, Климов уехал в Австрию. Оттуда он намеревался дождаться оккупации одесского региона.

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В случае успеха рф, он надеялся на благодарность от Януковича, которого россияне должны были вернуть на Банковую.

Недавно Климов вернулся в Одессу и начал "активно коммуницировать с политиками и бизнесменами, прощупывая почву и создавая круг сторонников России".