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СМИ: Почетный президент Черноморца Климов планировал стать гауляйтером Одесской области
Ждал сигнала сидя в Австрии
Почетный президент "Черноморец" и экс-нардеп от "Партии Регионов" Леонид Климов планировал стать гауляйтером Одессы в случае свержения украинской власти российскими войсками.
По информации журналист Сергея Иванова (ведущий проекта ISLND TV), незадолго до вторжения рф, которое случилось 24-го февраля, Климов уехал в Австрию. Оттуда он намеревался дождаться оккупации одесского региона.
В случае успеха рф, он надеялся на благодарность от Януковича, которого россияне должны были вернуть на Банковую.
Недавно Климов вернулся в Одессу и начал "активно коммуницировать с политиками и бизнесменами, прощупывая почву и создавая круг сторонников России".
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