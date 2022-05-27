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"Вопрос времени". Соломон сделал заявление о своем будущем в Шахтере
Легионера активно связывают с переездом в Англию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Израильский вингер "Шахтера" Манор Соломон высказался по поводу своего будущего в донецком клубе.
"Я длительное время не играл в официальных матчах после периода в марте со сборной. В это время я тренировался лучше, чем за всю свою жизнь, я работал над тем, что хотел, и улучшал то, что хотел. В личных тренировках мы работали очень тяжело и я провел еще две с половиной недели с "Шахтером" в Турции. Я прекрасно себя чувствую на тренировках с командой, но игра – это нечто другое.
"Я не знаю, каким будет мое будущее и где я буду играть в следующем сезоне, скорее всего, я больше не буду играть в "Шахтере" и подпишу контракт с другим клубом. Пока не знаю, где я окажусь, но это вопрос времени. Будет ли трансфер в "Фулхэм"? Большинство публикаций по этому поводу неверны", - сказал Соломон.
Ранее сообщалось о том, что на 22-летнего футболиста появился новый претендент из Англии.
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