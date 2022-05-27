"Вопрос времени". Соломон сделал заявление о своем будущем в Шахтере

Израильский вингер "Шахтера" Манор Соломон высказался по поводу своего будущего в донецком клубе.

"Я длительное время не играл в официальных матчах после периода в марте со сборной. В это время я ​​тренировался лучше, чем за всю свою жизнь, я работал над тем, что хотел, и улучшал то, что хотел. В личных тренировках мы работали очень тяжело и я провел еще две с половиной недели с "Шахтером" в Турции. Я прекрасно себя чувствую на тренировках с командой, но игра – это нечто другое.

"Я не знаю, каким будет мое будущее и где я буду играть в следующем сезоне, скорее всего, я больше не буду играть в "Шахтере" и подпишу контракт с другим клубом. Пока не знаю, где я окажусь, но это вопрос времени. Будет ли трансфер в "Фулхэм"? Большинство публикаций по этому поводу неверны", - сказал Соломон.