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Протеже де Дзерби. Защитник Шахтера заявил, что хочет сменить клуб
Но остаться в Европе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник донецкого "Шахтера" Марлон хочет сменить команду. Об этом он заявил в интервью Portal do Colorado.
"В условиях неопределенности, которая существует в Украине, я планирую уйти из "Шахтера" и найти другую команду. Правда я хочу остаться в Европе", - рассказал Марлон.
Бразильского центрбека с собой в Украину привез де Дзерби. Итальянский алленаторе хорошо знал Марлона по "Сассуоло", а потому потребовал трансфер за 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне защитник отыграл 22 матча.
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