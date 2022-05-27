  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Протеже де Дзерби. Защитник Шахтера заявил, что хочет сменить клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Протеже де Дзерби. Защитник Шахтера заявил, что хочет сменить клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Но остаться в Европе

Протеже де Дзерби. Защитник Шахтера заявил, что хочет сменить клуб

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Марлон хочет сменить команду. Об этом он заявил в интервью Portal do Colorado.

"В условиях неопределенности, которая существует в Украине, я планирую уйти из "Шахтера" и найти другую команду. Правда я хочу остаться в Европе", - рассказал Марлон.

Читайте такжеДе Дзерби: Не знаю, что будет в будущем - у меня есть разрешение на поиск новой команды

Бразильского центрбека с собой в Украину привез де Дзерби. Итальянский алленаторе хорошо знал Марлона по "Сассуоло", а потому потребовал трансфер за 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник отыграл 22 матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Марлон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Portal do Colorado

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде