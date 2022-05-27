Протеже де Дзерби. Защитник Шахтера заявил, что хочет сменить клуб

Защитник донецкого "Шахтера" Марлон хочет сменить команду. Об этом он заявил в интервью Portal do Colorado.

"В условиях неопределенности, которая существует в Украине, я планирую уйти из "Шахтера" и найти другую команду. Правда я хочу остаться в Европе", - рассказал Марлон.

Бразильского центрбека с собой в Украину привез де Дзерби. Итальянский алленаторе хорошо знал Марлона по "Сассуоло", а потому потребовал трансфер за 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник отыграл 22 матча.