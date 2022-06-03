Возвращение Хацкевича? Легенда Динамо может возглавить клуб УПЛ

Вероятнее всего, летом у луганской "Зари" будет новый тренер. Контракт Виктора Скрипника истекает уже летом.

По данным Игоря Цыганыка, приоритетный вариант для "Зари" - Александр Бабич. Он мог возглавить клуб еще два года назад, однако тогда сделка сорвалась в последний момент.

Еще один вариант для луганчан - Александр Хацкевич. Экс-тренер и футболист киевского "Динамо" в хороших отношениях с людьми, отвечающими за трансферную политику "Зари". Как и Бабич.

Хацкевич находится без клуба с марта 2021-го года, когда был уволен из российского "Ротора". Бабич на данный момент руководит "Кривбассом".