  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Возвращение Хацкевича? Легенда Динамо может возглавить клуб УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение Хацкевича? Легенда Динамо может возглавить клуб УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда у луганчан другой вариант в приоритете

Возвращение Хацкевича? Легенда Динамо может возглавить клуб УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Вероятнее всего, летом у луганской "Зари" будет новый тренер. Контракт Виктора Скрипника истекает уже летом.

По данным Игоря Цыганыка, приоритетный вариант для "Зари" - Александр Бабич. Он мог возглавить клуб еще два года назад, однако тогда сделка сорвалась в последний момент.

Еще один вариант для луганчан - Александр Хацкевич. Экс-тренер и футболист киевского "Динамо" в хороших отношениях с людьми, отвечающими за трансферную политику "Зари". Как и Бабич.

Хацкевич находится без клуба с марта 2021-го года, когда был уволен из российского "Ротора". Бабич на данный момент руководит "Кривбассом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Александр Хацкевич Александр Бабич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Цыганык LIVE

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде