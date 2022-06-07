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СМИ: Два клуба УПЛ изучают возможность проведения матчей чемпионата в Польше
Домашние игры
Фото - Анатолій Спиця
Два клуба УПЛ изучают возможность проведения осенней части УПЛ за границей. Об этом передает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.
По его сведениям, речь идет о Польше. Осенью на период матчей у данных клубов они будут чисто домашними, на которые они будут привозить к себе украинских соперников. Это должно увеличить шансы на приезд легионеров.
Имена клубов не называются. Пока решение еще не принято окончательно, однако оно не должно будет нарушать будущий регламент турнира, в котором будет предусмотрен пункт о возможности проведения игр заграницей, учитывая военные риски
Новый сезон должен будет начаться в августе. Базовыми местами сейчас являются Киев и запад страны. Присутствие зрителей при этом невозможно.
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