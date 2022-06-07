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СМИ: Два клуба УПЛ изучают возможность проведения матчей чемпионата в Польше

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Домашние игры

СМИ: Два клуба УПЛ изучают возможность проведения матчей чемпионата в Польше

Фото - Анатолій Спиця

UA-Футбол
Новина українською

Два клуба УПЛ изучают возможность проведения осенней части УПЛ за границей. Об этом передает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

По его сведениям, речь идет о Польше. Осенью на период матчей у данных клубов они будут чисто домашними, на которые они будут привозить к себе украинских соперников. Это должно увеличить шансы на приезд легионеров.

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Имена клубов не называются. Пока решение еще не принято окончательно, однако оно не должно будет нарушать будущий регламент турнира, в котором будет предусмотрен пункт о возможности проведения игр заграницей, учитывая военные риски

Новый сезон должен будет начаться в августе. Базовыми местами сейчас являются Киев и запад страны. Присутствие зрителей при этом невозможно.

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В статье: УПЛ
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Источник:
Игорь Бурбас

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Комментарии (9)
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Caballero (DC)
07.06.2022 в 21:19
Надати право клубам УПЛ грати в будь-якому закордонному чемпіонаті за згодою УЕФА. Свій чемпіонат проводити у формі бліц-турніра за 10-14 днів - заради еврокубків. Таким чином клуби будуть грати у конкурентних чемпіонатах і буде визначені учасники еврокубків.
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0
0
Oлeкcин (Н.)
07.06.2022 в 21:24
Иностранным чемпионатам куда впихнуть украинские команды, за счет чего, увеличения чемпионата или понижения в классе пары собственных команд?
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0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 21:57
пшов нах свинособака...
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 20:45
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, продвигает фейки кремля используя несколько десятков ников ( Водитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь),kotіgorok (Чернiгiв), Счетчик шманцев (Полтава), cadoki (007) ) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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0
-2
Oлeкcин (Н.)
07.06.2022 в 20:39
В стране война. Люди гибнут на фронте. А дырявые собираются прохлаждаться за границей? Неправильно это!
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 20:45
а ти де ху@сос прохолоджуватись зібрався, в білорусі чи парашестані ???
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0
-1
RicoRico (Кривой Рог)
07.06.2022 в 19:40
Якщо проводити - то тільки за кордоном. Як можна продати права на показ чемпіонату, матч якого може зупинитися в будь-яку секунду.Тому давайте відкинемо популізм. Ми або граємо у безпечному місці, або чекаємо безпечних умов в Україні.
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+2
-1
Oлeкcин (Н.)
07.06.2022 в 20:43
Я бы пока что остановил чемпионат. До победы.
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 20:47
Ху@ продовжуй смоктати, в тебе непогано виходить збочинець...
0
-1

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