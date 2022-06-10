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Клуб был, есть и будет. Гендиректор Зари прокомментировал назначение Скрипника тренером Ворсклы

Премьер-лига
(5 голосов)

Главное - вера в будущее

Клуб был, есть и будет. Гендиректор Зари прокомментировал назначение Скрипника тренером Ворсклы

ФК Заря

UA-Футбол
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Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов прокомментировал информацию о том, что Виктор Скрипник станет следующим тренером "Ворсклы".

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"Во-первых, мы не расстались. У нашего клуба контракт с Виктором Анатольевичем до 1 июля. Во-вторых, пусть эту информацию комментирует "Ворскла". Мне нечего сказать по этому поводу.

Мы много чего планируем. Повторюсь, контракт Скрипника действует до 1 июля. А вдруг он завтра придет и скажет: "Станислав Викторович, хочу и дальше с вами работать". Может такое произойти? Поэтому давайте подождем 1 июля. Как говорится, поживем – увидим. В любом случае, "Заря" была, есть и будет.

Подготовка к новому сезону? Потерпите чуть-чуть. Я вам уже говорил, что, как только мы примем такое решение, вы узнаете о нем первыми", - заявил Оганов.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Станислав Оганов
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Источник:
FanDay

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