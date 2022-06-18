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Кополовец: В Динамо Цыганков, Шапаренко, Забарный, а у Шахтера кто?

Премьер-лига
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Звезда УПЛ критикует донецкий клуб

Кополовец: В Динамо Цыганков, Шапаренко, Забарный, а у Шахтера кто?

Фото: ФК Минай

Новина українською

Экс-спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал, как будут прогрессировать молодые украинские игроки после оттока легионеров из УПЛ:

— Уход легионеров — это шанс для украинских талантов заявить о себе?

— Это всегда шанс, когда ставка идет на украинцев. Кем они будут играть? Конечно из школ, академий. Посмотрите на "Динамо", которое отказалось от всего. Какая у них плеяда игроков: Цыганков, Шапаренко, Попов, Миколенко, Забарный. Посмотрите, какие футболисты, и каждый уже стоит по 30 миллионов.

У них был сложный и болезненный путь. И на выезде, и дома плохо играли, два-три года назад все смеялись. Бюджет был ограниченный и они за неимением такого ресурса, как у "Шахтера", сделали ставку на своих воспитанников.

И посмотрите на результат, в итоге они же выиграли, а "Шахтер" что? Легионеров нет, и они будут заниматься тем, чем и Киев сейчас, никто качественный не приедет сюда играть.

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В статье: Михаил Кополовец Шахтер (Донецк)
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Источник:
FanDay

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