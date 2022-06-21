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Григорчук: Я бы поддержал вариант играть УПЛ в Польше
Однако не против играть и в Украине
Фото: ФК Черноморец
Наставник "Черноморца" Роман Григорчук высказал свое мнение о том, где стоит проводить матчи украинского первенства.
"Я бы поддержал вариант играть в Польше, потому что считаю, что это было бы лучше для футбола в целом. Тогда все команды смогли бы сохранить легионеров и достаточно высокий уровень чемпионата. Если клубы будут играть в Украине, то мы понимаем, что почти все потеряют легионеров, и от этого, конечно, уровень чемпионата немного снизится.
С другой стороны, играть в Украине в такой тяжелой ситуации, в условиях войны – это хороший, позитивный, героический и патриотический шаг в поддержку нашей прекрасной нации, наших военных. Мне это нравится", - заявил Григорчук.
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