Григорчук: Я бы поддержал вариант играть УПЛ в Польше

Наставник "Черноморца" Роман Григорчук высказал свое мнение о том, где стоит проводить матчи украинского первенства.

Читайте также Кривбасс обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон в Украине

"Я бы поддержал вариант играть в Польше, потому что считаю, что это было бы лучше для футбола в целом. Тогда все команды смогли бы сохранить легионеров и достаточно высокий уровень чемпионата. Если клубы будут играть в Украине, то мы понимаем, что почти все потеряют легионеров, и от этого, конечно, уровень чемпионата немного снизится.

С другой стороны, играть в Украине в такой тяжелой ситуации, в условиях войны – это хороший, позитивный, героический и патриотический шаг в поддержку нашей прекрасной нации, наших военных. Мне это нравится", - заявил Григорчук.