Тренер Колоса: Мы обратились с просьбой, чтобы военные отпустили Богданова и Велетня для подготовки к УПЛ

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, как планируют возвращать в футбольную жизнь Андрея Богданова и Владислава Велетня:

“Есть коммуникация. Мы разговаривали и с Богдановым, и с Велетнем. Хотим, чтобы они вернулись, и ребята хотят играть в футбол. Мы обратились с просьбой, чтобы наши военные пошли нам навстречу. Попросили, чтобы пока будет идти подготовка к чемпионату и сам чемпионат, игроки вернулись в расположение "Колоса", - сказал Вишняк.

Напомним, что Велетень 26 февраля записался в территориальную оборону, а затем присоединился к ВСУ. Также и Богданов с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины.