Красников: Мы очень рассчитываем на Танковского

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал данные о том, что полузащитник Вячеслав Танковский может покинуть харьковский клуб.

"Слава – хороший футболист. Если бы ситуация в стране была другой, то у нас была бы возможность его сохранить. Мы хотим, чтобы команда достойно выглядела в УПП, и клуб не просто так покупал этого футболиста у "Шахтера". На него очень рассчитывает президент клуба Александр Ярославский и я.

Сейчас, к сожалению, такая ситуация, что мы вынуждены рассматривать все поступающие предложения по игрокам. Танковский является ведущим игроком команды. Если он останется, то все будут рады", - сказал Красников.