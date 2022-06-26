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Красников: Мы очень рассчитываем на Танковского

Премьер-лига
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Игрок является ключевым в звене полузащиты Металлиста

Красников: Мы очень рассчитываем на Танковского

ФК Мариуполь

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Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал данные о том, что полузащитник Вячеслав Танковский может покинуть харьковский клуб.

"Слава – хороший футболист. Если бы ситуация в стране была другой, то у нас была бы возможность его сохранить. Мы хотим, чтобы команда достойно выглядела в УПП, и клуб не просто так покупал этого футболиста у "Шахтера". На него очень рассчитывает президент клуба Александр Ярославский и я.

Сейчас, к сожалению, такая ситуация, что мы вынуждены рассматривать все поступающие предложения по игрокам. Танковский является ведущим игроком команды. Если он останется, то все будут рады", - сказал Красников.

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В статье: Александр Ярославский Евгений Красников Вячеслав Танковский Металлист (Харьков)
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Источник:
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