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Не захотел продлевать контракт. Верес покинул очередной футболист

Премьер-лига
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Ушел свободным агентом

Не захотел продлевать контракт. Верес покинул очередной футболист

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Еще один футболист покинул "Верес" за последнее время.

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По данным официального сайта клуба, состав ровенчан покинул Сергей Петько. Опытному футболисту был предложен новый контракт, однако он лично решил покинуть команду.

Петько играл за "Верес" с лета 2019-го. С коллективом Вирта он прошел путь из второй лиги до УПЛ, отыграв в сумме 67 игр. На счету хавбека девять забитых голов.

Отметим, что летом ровенчан покинуло шесть футболистов. Также пришел один новичок и был продлен контракт с тремя исполнителями.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Петько
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Источник:
НК Верес

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