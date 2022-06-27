Не захотел продлевать контракт. Верес покинул очередной футболист

Еще один футболист покинул "Верес" за последнее время.

По данным официального сайта клуба, состав ровенчан покинул Сергей Петько. Опытному футболисту был предложен новый контракт, однако он лично решил покинуть команду.

Петько играл за "Верес" с лета 2019-го. С коллективом Вирта он прошел путь из второй лиги до УПЛ, отыграв в сумме 67 игр. На счету хавбека девять забитых голов.

Отметим, что летом ровенчан покинуло шесть футболистов. Также пришел один новичок и был продлен контракт с тремя исполнителями.