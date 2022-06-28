Третий новичок. Верес подписал экс-игрока Ингульца и Львова

"Верес" продолжает комплектацию состава на предстоящий сезон.

Ровенский клуб усилился 27-летним защитников Николаем Квасным, сообщает официальный сайт команды. Футболист поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным на один год.

Квасный - воспитанник "Княжа" из села Счастливого Бориспольского района. Николай также выступал за киевский "Арсенал", симферопольскую "Таврию", полтавскую "Ворсклу", "Сумы", "Прикарпатье", "Львов" и "Ингулец" из Петрово.

Ранее "Верес" подписал защитника Романа Гагуна и 19-летнего кипера Арсения Коркодыма.