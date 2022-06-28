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Третий новичок. Верес подписал экс-игрока Ингульца и Львова

Премьер-лига
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Клуб продолжает усиливать свой состав

Третий новичок. Верес подписал экс-игрока Ингульца и Львова

Фото: doa.in.ua/ Автор - Олег Дубина

Новина українською

"Верес" продолжает комплектацию состава на предстоящий сезон.

Ровенский клуб усилился 27-летним защитников Николаем Квасным, сообщает официальный сайт команды. Футболист поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным на один год.

Квасный - воспитанник "Княжа" из села Счастливого Бориспольского района. Николай также выступал за киевский "Арсенал", симферопольскую "Таврию", полтавскую "Ворсклу", "Сумы", "Прикарпатье", "Львов" и "Ингулец" из Петрово.

Ранее "Верес" подписал защитника Романа Гагуна и 19-летнего кипера Арсения Коркодыма.

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В статье: Верес (Ровно) Николай Квасный
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Источник:
ФК Верес

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