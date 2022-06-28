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Йовичевич игнорирует звонки от Днепра-1 после информации о переходе в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересное решение тренера

Йовичевич игнорирует звонки от Днепра-1 после информации о переходе в Шахтер

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

История вокруг главного тренера "Днепра-1" Игоря Йовичевича начинает набирать обороты. 48-летний хорват вел переговоры о продлении контракта с днепрянами, уже имея предложение от "Шахтера", сообщает Tribuna.com.

В результате он согласился остаться. Но при этом и успел отказаться от нескольких трансферов, предложенных клубом.

Однако, по информации источника, когда информация о переходе специалиста в "Шахтер" стала публичной, Йовичевич и его тренерский штаб перестали отвечать на звонки от руководства днепровского клуба.

Ранее СМИ писали о том, что "Шахтер" предложил Йовичевичу контракт на два года.

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В статье: Игорь Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (2)
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Ariakiev01 (Київ)
28.06.2022 в 15:36
Правду никто не напишет..
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satellite (Харьков)
28.06.2022 в 15:18
Ещё тот лис.
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