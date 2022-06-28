Йовичевич игнорирует звонки от Днепра-1 после информации о переходе в Шахтер

История вокруг главного тренера "Днепра-1" Игоря Йовичевича начинает набирать обороты. 48-летний хорват вел переговоры о продлении контракта с днепрянами, уже имея предложение от "Шахтера", сообщает Tribuna.com.

В результате он согласился остаться. Но при этом и успел отказаться от нескольких трансферов, предложенных клубом.

Однако, по информации источника, когда информация о переходе специалиста в "Шахтер" стала публичной, Йовичевич и его тренерский штаб перестали отвечать на звонки от руководства днепровского клуба.

Ранее СМИ писали о том, что "Шахтер" предложил Йовичевичу контракт на два года.