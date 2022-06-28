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Преступник, строитель, волонтер. Где сейчас 15 лучших легионеров в истории Шахтера
Новое видео от Фолстена!
Скріншот з відео
Если бы нужно было выбрать самую успешную украинскую команду последних 20 лет, то это, безусловно, был бы донецкий "Шахтер". Победители Кубка УЕФА, многократные победители чемпионата страны, кубка и суперкубка. И большая заслуга в этих победах именно легионеров, которые в разное время защищали цвета горняков.
В новом видео Константин Фолстен вспомнит всех легендарных легионеров донецкого клуба. Расскажет о 15 лучших из них, и что с ними произошло. Так что поспешите просмотреть ролик, там очень интересно!
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