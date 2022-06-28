  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Преступник, строитель, волонтер. Где сейчас 15 лучших легионеров в истории Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Преступник, строитель, волонтер. Где сейчас 15 лучших легионеров в истории Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое видео от Фолстена!

Преступник, строитель, волонтер. Где сейчас 15 лучших легионеров в истории Шахтера

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Если бы нужно было выбрать самую успешную украинскую команду последних 20 лет, то это, безусловно, был бы донецкий "Шахтер". Победители Кубка УЕФА, многократные победители чемпионата страны, кубка и суперкубка. И большая заслуга в этих победах именно легионеров, которые в разное время защищали цвета горняков.

Читайте такжеНаркоман, бездомный, архитектор. Где сейчас 15 лучших легионеров в истории Динамо Киев

В новом видео Константин Фолстен вспомнит всех легендарных легионеров донецкого клуба. Расскажет о 15 лучших из них, и что с ними произошло. Так что поспешите просмотреть ролик, там очень интересно!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде