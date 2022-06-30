Еще поиграет. 39-летний Кравченко продлит контракт с Черноморцем

Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко продолжит выступления за одесский коллектив в следующем сезоне УПЛ.

39-летний футболист продлил контракт с одесситами, сообщает в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.

Кравченко присоединился к "Черноморцу" зимой 2021 года, перейдя из "Днепра-1" на правах свободного агента. В прошлом сезон он провел за "моряков" 13 матчей в УПЛ и отметился одним забитым мячом.

Ранее Сергей также выступал за азербайджанский "Карабах", полтавскую "Ворсклу", киевское "Динамо" и "Волынь" из Луцка.