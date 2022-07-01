  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Еврокубковые участники будут проводить часть матчей УПЛ за рубежом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Еврокубковые участники будут проводить часть матчей УПЛ за рубежом

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересный прецедент

СМИ: Еврокубковые участники будут проводить часть матчей УПЛ за рубежом

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Часть матчей следующего сезона УПЛ будут проходить за рубежом.

Как сообщает журналист телеканалов Футбол Игорь Бурбас, клубы-участники еврокубков на период выступлений в Европе получили разрешение проводит поединки чемпионата за границей. Но между собой.

Читайте такжеСледующий чемпионат Украины пройдет в трех городах - журналист

Напомним, что в следующем сезоне УПЛ сыграют 16 команд. Пять из них будут играть в еврокубках - "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Ворскла" и "Заря".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Игорь Бурбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде