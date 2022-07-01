Премьер-лига
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СМИ: Еврокубковые участники будут проводить часть матчей УПЛ за рубежом
Интересный прецедент
Фото: Александр Приходько
Часть матчей следующего сезона УПЛ будут проходить за рубежом.
Как сообщает журналист телеканалов Футбол Игорь Бурбас, клубы-участники еврокубков на период выступлений в Европе получили разрешение проводит поединки чемпионата за границей. Но между собой.
Напомним, что в следующем сезоне УПЛ сыграют 16 команд. Пять из них будут играть в еврокубках - "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Ворскла" и "Заря".
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Источник:Игорь Бурбас
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