СМИ: Еврокубковые участники будут проводить часть матчей УПЛ за рубежом

Часть матчей следующего сезона УПЛ будут проходить за рубежом.

Как сообщает журналист телеканалов Футбол Игорь Бурбас, клубы-участники еврокубков на период выступлений в Европе получили разрешение проводит поединки чемпионата за границей. Но между собой.

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Напомним, что в следующем сезоне УПЛ сыграют 16 команд. Пять из них будут играть в еврокубках - "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Ворскла" и "Заря".