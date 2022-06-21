Следующий чемпионат Украины пройдет в трех городах - журналист

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас поделился деталями касательно проведения нового сезона УПЛ. По его словам, чемпионат Украины должен стартовать в Киеве, Львове и Ужгороде.

"Следующий чемпионат УПЛ будет стартовать в трех городах - Киеве, Львове и Ужгороде. Со временем в зависимости от деоккупации территорий и удаленности линии фронта география соревнований будет расширяться.

Формат УПЛ на данный момент классический – это 16 команд, 2 круга. Турнирная таблица монолитна. Без распределения на группы. Такой вариант тоже рассматривался на последнем заседании, но не был поддержан ни одним клубом. Позиция такова, что каждый должен сыграть с каждым, чтобы не было споров о справедливости и легитимности проведения соревнований.

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Но при жеребьевке календаря действительно будет учитываться территориальный принцип. То есть в первом круге между собой отдельно встретятся те, кто будет базироваться в Киеве и отдельно на западе. А во втором круге все равно должны доиграть остальные.

На текущий момент команды выбрали следующие дислокации по проведению домашних матчей:

В Киеве планируют играть: "Динамо", "Заря", "Черноморец", "Кривбасс", "Колос", "Ингулец", "Александрия", "Металлист 1925", "Ворскла", "Металлист"

Во Львове: "Рух", "Львов", "Шахтер"

В Ужгороде: "Минай", "Днепр-1"

"Верес" в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию свой стадион и получить разрешение играть на нем.

Опять же все пока относительно и не окончательно. Так "Заря" и "Ворскла" могут перекатываться на запад, чтобы удобнее было передвигаться между еврокубковыми матчами. Так же "Динамо" среди выступлений в Европе может иногда играть выездные поединки с западным пулом команд", - написал Бурбас.