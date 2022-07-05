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Динамо - Янг Бойз: смотреть онлайн, видеотрансляция
Продолжается подготовка к "Фенербахче"
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" проведет свой очередной матч на швейцарских сборах. И в очередной раз, что логично, против команды из Швейцарии - то есть, против "Янг Бойза". Начало контрольного матча в 19:30.
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Контрольный матч, 05.07.2022
"Динамо" 19:30 "Янг Бойз"
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