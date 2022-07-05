Динамо - Янг Бойз: смотреть онлайн, видеотрансляция

Киевское "Динамо" проведет свой очередной матч на швейцарских сборах. И в очередной раз, что логично, против команды из Швейцарии - то есть, против "Янг Бойза". Начало контрольного матча в 19:30.

Читайте также Динамо победило Сьон в товарищеском матче

Контрольный матч, 05.07.2022

"Динамо" 19:30 "Янг Бойз"