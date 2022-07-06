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На просмотре в Заре находится бразильский нападающий

Премьер-лига
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18-летний игрок может перебраться в украинский клуб

На просмотре в Заре находится бразильский нападающий

Фото: zoryafc.com

Новина українською

Бразильский нападающий Матеус Рибейро Мота находится на просмотре в луганской "Заре". Об этом сообщает фанатский сайт луганчан.

18-летний форвард ранее играл в юношеских командах в бразильского "Васко да Гама. В составе U-15 Матеус сыграл 4 матча и отличился одним голом, а за U-17 провел 10 матчей и забил 1 гол.

Ранее генеральный директор "Зари" Станислав Оганов сообщал, что на просмотре находится игрок из Бразилии Матеус.

Напомним, накануне стал известен первый спарринг-партнер луганского клуба на летних сборах.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
zoryafc.com

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