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Александрия в контрольной игре уступила представителю Второй лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Неожиданный результат

Александрия в контрольной игре уступила представителю Второй лиги

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Представитель элиты, "Александрия", провела контрольный против команды из второй лиги - СК "Полтава". Игра завершилась в пользу гостей - 2:1.

Единственный гол за "Александрию" забил левый фулбек Цуриков. Для "горожан" это уже второй спарринг за лето - ранее они одолели "Кремень".

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Отметим, что впереди у коллектива Гуры матч против "Кривбасса".

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В статье: ФК Александрия СК Полтава
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.07.2022 в 22:33
слабовато--возьмите с ЧО нападающего Штогрина а им отдайте Авагимяна
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