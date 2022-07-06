Александрия в контрольной игре уступила представителю Второй лиги

Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Представитель элиты, "Александрия", провела контрольный против команды из второй лиги - СК "Полтава". Игра завершилась в пользу гостей - 2:1.

Единственный гол за "Александрию" забил левый фулбек Цуриков. Для "горожан" это уже второй спарринг за лето - ранее они одолели "Кремень".

Отметим, что впереди у коллектива Гуры матч против "Кривбасса".