Премьер-лига
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Александрия в контрольной игре уступила представителю Второй лиги
Неожиданный результат
Фото: ФК Александрия
Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
Представитель элиты, "Александрия", провела контрольный против команды из второй лиги - СК "Полтава". Игра завершилась в пользу гостей - 2:1.
Единственный гол за "Александрию" забил левый фулбек Цуриков. Для "горожан" это уже второй спарринг за лето - ранее они одолели "Кремень".
Отметим, что впереди у коллектива Гуры матч против "Кривбасса".
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Источник:ФК Александрия
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.07.2022 в 22:33
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