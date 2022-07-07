Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо разгромило дубль швейцарского клуба
Гармаш забил дважды
В среду, 6 июля, киевское "Динамо" сыграло тренировочный матч против резервного состава ФК "Сьон", с основой которого бело-синие встречались на прошлой неделе (тогда победили 1:0).
По соглашению сторон игра "бело-синих" и дублеров "Сьона" была тренировочной, закрытой для СМИ, фото- и видео-съемки.
Как сообщает официальный сайт "Динамо", киевляне владели игровым преимуществом на протяжении всей игры и победили со счетом 6:1.
Тренировочный матч
"Сьон-2" – "Динамо" – 1:6
Стартовый состав "Динамо": Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Овчаренко, Шепелев, Яцык, В.Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.
На замену выходили: Нещерет, Боль, Андриевский, Тимчик, Дубинчак, Антюх.
Голы: Аймон (38) – Гармаш (1, 20), Дубинчак (58), Ванат (61, пен.), Антюх (80, 82)
Напомним, что новый сезон для "Динамо" начнется 20 июля, когда киевляне сыграют с "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов.
Популярное сейчас
- Ворскла уступила в первом контрольном матче под руководством Скрипника
- Данилов: россияне беззащитны перед девятью HIMARS, предоставленными США и союзниками
- Днепр-1 может подписать опытного защитника
- Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО