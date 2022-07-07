Динамо разгромило дубль швейцарского клуба

В среду, 6 июля, киевское "Динамо" сыграло тренировочный матч против резервного состава ФК "Сьон", с основой которого бело-синие встречались на прошлой неделе (тогда победили 1:0).

По соглашению сторон игра "бело-синих" и дублеров "Сьона" была тренировочной, закрытой для СМИ, фото- и видео-съемки.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", киевляне владели игровым преимуществом на протяжении всей игры и победили со счетом 6:1.

Тренировочный матч

"Сьон-2" – "Динамо" – 1:6

Стартовый состав "Динамо": Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Овчаренко, Шепелев, Яцык, В.Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.

На замену выходили: Нещерет, Боль, Андриевский, Тимчик, Дубинчак, Антюх.

Голы: Аймон (38) – Гармаш (1, 20), Дубинчак (58), Ванат (61, пен.), Антюх (80, 82)

Напомним, что новый сезон для "Динамо" начнется 20 июля, когда киевляне сыграют с "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов.