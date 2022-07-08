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Легионер Зари: Я люблю Украину, поэтому я здесь
Бразильский хавбек продолжит выступления за луганский клуб
Фото: ФК Заря Луганск
Бразильский полузащитник "Зари" Кристиан Фагундес объяснил, почему решил остаться в луганском клубе.
"Я люблю Украину, поэтому я здесь", - приводит слова легионер пресс-служба "черно-белых".
Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину вторую половину прошлого сезона 22-летний футболист отыграл на правах аренды за "Кашиас".
Добавим, что сейчас Кристиан находится в расположении команды на предсезонном сборе в Польше. Он является единственным иностранцем в официальной заявке "Зари". Также сообщалось, что на просмотре у луганчан находится бразильский форвард.
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