Легионер Зари: Я люблю Украину, поэтому я здесь

Бразильский полузащитник "Зари" Кристиан Фагундес объяснил, почему решил остаться в луганском клубе.

"Я люблю Украину, поэтому я здесь", - приводит слова легионер пресс-служба "черно-белых".

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину вторую половину прошлого сезона 22-летний футболист отыграл на правах аренды за "Кашиас".

Добавим, что сейчас Кристиан находится в расположении команды на предсезонном сборе в Польше. Он является единственным иностранцем в официальной заявке "Зари". Также сообщалось, что на просмотре у луганчан находится бразильский форвард.