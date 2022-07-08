  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легионер Зари: Я люблю Украину, поэтому я здесь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легионер Зари: Я люблю Украину, поэтому я здесь

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильский хавбек продолжит выступления за луганский клуб

Легионер Зари: Я люблю Украину, поэтому я здесь

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Бразильский полузащитник "Зари" Кристиан Фагундес объяснил, почему решил остаться в луганском клубе.

"Я люблю Украину, поэтому я здесь", - приводит слова легионер пресс-служба "черно-белых".

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину вторую половину прошлого сезона 22-летний футболист отыграл на правах аренды за "Кашиас".

Добавим, что сейчас Кристиан находится в расположении команды на предсезонном сборе в Польше. Он является единственным иностранцем в официальной заявке "Зари". Также сообщалось, что на просмотре у луганчан находится бразильский форвард.

Читайте такжеПланы Днепра-1 и Вереса, четвертый матч Динамо. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Кристиан Фагундес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде