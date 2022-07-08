Металлист в товарищеском матче минимально обыграл турецкий клуб

В четверг, 7 июля "Металлист" провел третий контрольный матч в рамках летнего учебно-тренировочного сбора. Соперником подопечных Александра Кучера был турецкий "Антальяспор". Спарринг завершился минимальной победой харьковской команды - 1:0.

Единственный гол на счету Вячеслава Танковского на 90+5 минуте.

Пресс-служба харьковчан сообщает, что прямая видеотрансляция и съемка матча не проводились по требованию турецкой стороны.

Товарищеский матч

"Металлист" — "Антальяспор" — 1:0

7 июля 2022 года. Бурдур (Турция). Spor Toto Maku Stadyumu

Гол: Танковский, 90+5

"Металлист": Рыбка - Вернаттус, Мизюк, Ралюченко, Танчик - Танковский, Бабенко, Цвиренко, Кайдалов, Подлепенец - Демченко