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Металлист в товарищеском матче минимально обыграл турецкий клуб

Премьер-лига
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Прямая видеотрансляция и съемка матча не проводились

Металлист в товарищеском матче минимально обыграл турецкий клуб

Фото: ФК Металлист

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В четверг, 7 июля "Металлист" провел третий контрольный матч в рамках летнего учебно-тренировочного сбора. Соперником подопечных Александра Кучера был турецкий "Антальяспор". Спарринг завершился минимальной победой харьковской команды - 1:0.

Единственный гол на счету Вячеслава Танковского на 90+5 минуте.

Пресс-служба харьковчан сообщает, что прямая видеотрансляция и съемка матча не проводились по требованию турецкой стороны.

Товарищеский матч

"Металлист" — "Антальяспор" — 1:0

7 июля 2022 года. Бурдур (Турция). Spor Toto Maku Stadyumu

Гол: Танковский, 90+5

"Металлист": Рыбка - Вернаттус, Мизюк, Ралюченко, Танчик - Танковский, Бабенко, Цвиренко, Кайдалов, Подлепенец - Демченко

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В статье: Антальяспор (Анталья) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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