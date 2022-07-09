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Пятенко: Возможно, уровень УПЛ упадет даже больше, чем в 2014 году
Тренер дает негативный прогноз
Фото: ФК Динамо Киев
Известный коуч Владимир Пятенко поделился ожиданиями от нового сезона УПЛ и о "Днепре-1" в нем:
— Может ли предстоящий сезон стать самым непредсказуемым за время независимости?
- 100 процентов. Пока непросто назвать фаворита соревнований, поскольку неизвестно, как команды усилятся. "Шахтер" потерял много легионеров, а быстро восполнить эти потери горнякам вряд ли удастся. Да, трудно представить, что чемпионом может стать не "Динамо" или "Шахтер". Но таковы сейчас реалии, что непредсказуемости в будущем сезоне будет пруд пруди. Хотя тому же "Динамо" удалось сохранить скелет коллектива, и это большой плюс для киевлян. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день одним из фаворитов УПЛ я назвал бы и "Днепр-1". Если, конечно, им удастся сделать все из задуманного.
— Насколько упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?
— То, что уровень упадет, я в этом не сомневаюсь. Насколько? Возможно даже больше, чем в 2014 году. Сейчас ситуация гораздо более сложная. Будущий чемпионат будет очень непростым по всем параметрам. Но хочется верить, что этот турнир станет отправной точкой для подъема. У нас нет иного пути. Сейчас появляется очередной шанс для нашей молодежи заявить о себе во весь голос, – ответил Пятенко.
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