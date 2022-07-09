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Рух обыграл середняка чемпионата Польши

Премьер-лига
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Львовяне забили по голу в каждом из таймов

Рух обыграл середняка чемпионата Польши

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" в рамках своего первого товарищеского матча летнего межсезонья обыграл польскую "Ягеллонию" со счетом 2:1. Поединок проходил в Гроево, расположенном на Северо-западе Польши.

Подопечные Леонида Кучука забили по голу в каждом из таймов. На 39-й минуте отличился Марко Сапуна, а на 56-й минуте преимущество руховцев увеличил до двух мячей Василий Рунич.

Правда, сухую победу одержать не удалось: "Ягеллония" отквитала один гол в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что "Рух" сообщал, что этот матч проходит с благотворительной целью для финансовой поддержки фонда United 24.

Напомним, что львовский коллектив прибыл в Польшу только вчера, 8 июля. Следующий соперник команды пока неизвестен.

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В статье: Рух (Львов) Ягеллония (Белосток)
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