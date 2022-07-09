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Рух обыграл середняка чемпионата Польши
Львовяне забили по голу в каждом из таймов
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" в рамках своего первого товарищеского матча летнего межсезонья обыграл польскую "Ягеллонию" со счетом 2:1. Поединок проходил в Гроево, расположенном на Северо-западе Польши.
Подопечные Леонида Кучука забили по голу в каждом из таймов. На 39-й минуте отличился Марко Сапуна, а на 56-й минуте преимущество руховцев увеличил до двух мячей Василий Рунич.
Правда, сухую победу одержать не удалось: "Ягеллония" отквитала один гол в компенсированное ко второму тайму время.
Отметим, что "Рух" сообщал, что этот матч проходит с благотворительной целью для финансовой поддержки фонда United 24.
Напомним, что львовский коллектив прибыл в Польшу только вчера, 8 июля. Следующий соперник команды пока неизвестен.
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