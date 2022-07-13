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Не побоялся войны. Английский легионер принял решение вернуться в Рух

Премьер-лига
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Вингер не успел сыграть за львовян ни одного официального матча

Не побоялся войны. Английский легионер принял решение вернуться в Рух

Фото: ФК Рух

Новина українською

26-летний английский вингер Вив Соломон-Отабор принял решение вернуться в Украину и выступать за львовский "Рух" в следующем сезоне УПЛ.

"Очень рад вернуться в Украину. Прошло много времени. В феврале, как и большинство легионеров, я вынужден был покинуть Украину. Сейчас я здесь, я счастлив и хочу играть в футбол.

Хочу наконец-то дебютировать за "Рух", быть полезным на поле. Забивать голы, отдавать голевые передачи. Для этого сейчас нужно хорошо подготовиться к сезону, набрать кондиции, чтобы показать весь потенциал", - сказал футболист.

Ранее Отабор выступал за ряд английских клубов: "Бирмингем", "Болтон", "Блэкпул", "Портсмут" и "Уиган". Также в активе вингера есть выступления за ЦСКА (София) и "Сент-Джонстон".

Напомним, в январе 2022 года вингер стал игроком "Руха", однако из-за вторжения россии так и не дебютировал за "желто-черных" в официальных матчах.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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