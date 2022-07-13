Не побоялся войны. Английский легионер принял решение вернуться в Рух

26-летний английский вингер Вив Соломон-Отабор принял решение вернуться в Украину и выступать за львовский "Рух" в следующем сезоне УПЛ.

"Очень рад вернуться в Украину. Прошло много времени. В феврале, как и большинство легионеров, я вынужден был покинуть Украину. Сейчас я здесь, я счастлив и хочу играть в футбол. Хочу наконец-то дебютировать за "Рух", быть полезным на поле. Забивать голы, отдавать голевые передачи. Для этого сейчас нужно хорошо подготовиться к сезону, набрать кондиции, чтобы показать весь потенциал", - сказал футболист.

Ранее Отабор выступал за ряд английских клубов: "Бирмингем", "Болтон", "Блэкпул", "Портсмут" и "Уиган". Также в активе вингера есть выступления за ЦСКА (София) и "Сент-Джонстон".

Напомним, в январе 2022 года вингер стал игроком "Руха", однако из-за вторжения россии так и не дебютировал за "желто-черных" в официальных матчах.