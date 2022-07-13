Работал с Йовичевичем. Шахтер может подписать экс-игрока Днепра-1- СМИ

Бразильский защитник "ПАОКа" Лукас Тейлор может вернуться в Украину.

27-летний футболист может стать игроком донецкого "Шахтера". Об этом пишет журналист "Профутбол Digital" Владимир Зверов. По его информации, Тейлор может стать первым новичком Игоря Йовичевича, который близок к назначению главным тренером "Шахтера".

Хорватский специалист и Тейлор работали вместе в "Днепре-1". Кроме того, в Украине бразилец успел поиграть во "Львове". Он может сыграть на позиции правого и левого защитника.

Летом 2021 года футболист перебрался в "ПАОК". В сезоне-2021/22 он отыграл 16 матчей в чемпионате Греции и выполнил 1 ассист. Его контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.